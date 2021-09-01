Водное господство: Украина взяла 72-ю медаль Паралимпийских игр в Токио

Яна Бережная положила в копилку нашей сборной "бронзу".

Украинская пловчиха Яна Бережная выиграла бронзовую награду Паралимпийских игр-2020 в Токио на дистанции 100 метров брассом в классе SB11.

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В финальном заплыве украинка показала время 1:27.02 минуты, вырвав "бронзу" в борьбе с нидерландкой Лизетт Брюинсмой. "Золото" в этой дисциплине с мировым рекордом завоевала Каролина Пелендриту с Кипра - 1:19.78 минуты. А серебряную медаль забрала китаянка Ма Цзиа - 1:19.82 минуты.

Это первая медаль Бережной на Паралимпиаде-2020 и 72-я для украинской сборной. Сейчас в активе "сине-желтых" на Играх в Токио 16 золотых, 34 серебряные и 22 бронзовые награды. Украина идет на шестом месте в медальном зачете и на четвертом по количеству наград.

Паралимпийские игры-2020 в Токио стартовали 24 августа и продлятся до 5 сентября 2021 года. Соревнования были перенесены на год из-за пандемии коронавируса.

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