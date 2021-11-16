Вогнал кость в горло и зарезал ножом: российский боец зверски убил врача из-за вакцинации

Акмал Хожиев не сдержался во время дискуссии о необходимости прививки от коронавируса.

Жуткая трагедия произошла в американском городе Гуам. Российский боец смешанных единоборств (ММА) Акмал Хожиев убил врача Мирана Рибати в результате спора о необходимости вакцинации от коронавируса.

Как сообщает портал MMA Junkie, инцидент произошел во время совместного обеда спортсмена с врачом-радиологом. Спортсмен, который ранее в социальных сетях активно выступал против вакцинации, не согласился с противоположным мнением своего собеседника.

Вскоре ссора переросла в драку. Спортсмен набросился на врача и принялся душить его. Затем россиянин схватил со стола обглоданную мясную кость и всадил ее в горло врачу. Пострадавший попытался убежать, но Акмал не дал ему этого сделать, нанеся несколько ударов ножом.

Полиция нашла мертвого мужчину в луже крови. Рядом сидел 27-летний боец, сразу признавшийся, что это его рук дело. Россиянину предъявили обвинение в убийстве врача. Суд установил залог за освобождение Хожиева в размере одного миллиона долларов. Следующее заседание суда по его делу назначено на 19 ноября.

Напомним, что ранее российский боец уже был замечен за приступами неконтролируемой агрессии. Его неоднократно выгоняли из спортзалов из-за того, что он срывался и угрожал персоналу и посетителям.

На счету Хожиева три победы в четырех поединках в ММА. В последний раз он выходил в октагон в 2017 году.

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