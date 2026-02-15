Воин ВСУ сделал предложение фристайлистке Коцар на Олимпиаде-2026: в Сети завирусилось видео

Екатерина Коцар с женихом / © Associated Press

Реклама

В Сети завирусилось видео, как военный ВСУ Богдан Фаштрига сделал предложение украинской фристайлистке Екатерине Коцар на зимних Олимпийских играх-2026.

Произошло это после квалификационных соревнований в биг-эйре, где 25-летняя украинка заняла 11-е место (155,50 балла) и вышла в финал.

Екатерина ответила украинскому военному согласию, так что пара обручилась.

Реклама

"Когда я отошла от третьей попытки и увидела, что один человек стоит за пределами этих ограждающих конструкций, я поняла, что сейчас что-то будет", – рассказала Коцарь в эксклюзивном комментарии для Суспільне Спорт.

Богдан – военный ВСУ, который служит в медицинских войсках с августа 2024 года. Идею сделать предложение своей возлюбленной на Олимпиаде он вынашивал два года.

"Я себе представлял этот момент еще тогда где-то так, а это было два года назад. С тех пор очень много разных событий произошло, когда Катя оказалась на Олимпиаде. У смелых есть счастье", – рассказал жених Коцар.

Коцар вышла в первый в истории для Украины финал в биг-эйре на Олимпийских играх. За медали она будет соревноваться в понедельник, 16 февраля, в 20:30 по киевскому времени.

Реклама

Зимние Олимпийские игры-2026 продлятся с 6 по 22 февраля в итальянских городах Милан и Кортина-д’Ампеццо. Всего будет разыграно 116 комплектов медалей в 16 видах спорта.

Украину на XXV зимней Олимпиаде представляют 46 атлетов, которые борются за медали в 11 видах спорта. Пока "сине-желтые" остаются без наград.

Напомним, на двух предыдущих зимних Олимпиадах сборная Украины выиграла по одной медали – фристайлист Александр Абраменко завоевал "золото" в Пхенчхане-2018 и "серебро" в Пекине-2022.