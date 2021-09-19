Волевая победа с голом Криштиану: "Вест Хэм" с Ярмоленко не смог остановить "Манчестер Юнайтед" с Роналду в АПЛ

Волевая победа с голом Криштиану: "Вест Хэм" с Ярмоленко не смог остановить "Манчестер Юнайтед" с Роналду в АПЛ

"Красные дьяволы" догнали "Ливерпуль" в турнирной таблице.

Лондонский "Вест Хэм" не смог отобрать очки у "Манчестер Юнайтед" в домашнем матче 5-го тура английской Премьер-лиги. Встреча на стадионе "Олимпийский" в столице Великобритании завершилась со счетом 1:2.

Забить первыми в игре смогли хозяева. На 30-й минуте их вперед вывел Мохамед Саид Бенрахма, которому ассистировал Джаррод Боуэн.

Однако всего спустя пять минут счет стал равным. Криштиану Роналду с первого удара метров с шести после паса Бруну Фернандеша не смог переиграть Лукаша Фабьянски, но сам же португалец добил таки мяч в сетку.

Associated Press

На 68-й минуте встречи на поле в составе "молотобойцев" появился лидер сборной Украины Андрей Ярмоленко. Но он не смог помочь своей команде удержать ничью в матче с одним из фаворитов чемпионата.

На 89-й минуте победу "красным дьяволам" принес результативный удар Джесси Лингарда.

Тем не менее, "Вест Хэм" вполне мог избежать поражения. На 90+5-й минуте Марк Нобл исполнял пенальти, назначенный за игру рукой Люком Шоу. Однако его удар отразил Давид Де Хеа.

"Манчестер Юнайтед" набрал 13 очков и поднялся на 2-е место в турнирной таблице АПЛ. Столько же баллов у лидера чемпионата "Ливерпуля". "Вест Хэм" (8 очков) идет 8-м.

Через три дня команды снова встретятся в Кубке английской лиги. На этот раз поединок состоится в Манчестере.

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