Волевая победа: украинская теннисистка вышла в четвертьфинал престижного турнира в Риме

Украинская теннисистка Ангелина Калинина пробилась в 1/4 финала на турнире WTA 1000 в Риме.

В 1/8 финала уроженка Новой Каховки одержала волевую победу над американкой Мэдисон Киз.

Трехсетовый поединок длился более двух часов. Украинка уступила в первой партии со счетом 2:6, но потом выиграла две следующие – 6:2, 6:4.

В четвертьфинале соперницей Калининой станет Беатрис Хаддад Майя из Бразилии. Игра состоится во вторник, 16 мая.

Добавим, что Калинина пропускала первый круг соревнований в Риме. Во втором раунде Ангелина разгромила россиянку Анну Блинкову, а в третьем круге победила чемпионку Australian Open-2020 и экс-четвертую ракетку мира американку Софию Кенин.

Отметим, что на турнире в Риме выступали еще четыре украинки. Элина Свитолина и Даяна Ястремская вылетели в первом круге основной сетки, а Марта Костюк и Леся Цуренко выбыли на стадии 1/16 финала.

Читайте также:

Новая первая ракетка Украины, рывок Свитолиной более чем на 500 мест: обновленные рейтинги WTA и ATP

"Если не завалишь е**ло, дам мячиком": российский теннисист обматерил свою маму во время матча (видео)

"Человек третьего сорта": российскую теннисистку не пустили на рейс польской авиакомпании