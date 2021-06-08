Шевченко высказался об истерике России из-за новой формы сборной Украины: что сказал наставник "сине-желтых"

Наставник "сине-желтых" доволен, что экипировка понравилась украинским болельщикам.

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко прокомментировал бурную реакцию Российской Федерации на новую форму, в которой его подопечные выступят на Чемпионате Европы-2020.

"Меня вообще не интересует их реакция. Меня интересует наша реакция. Наших болельщиков. Думаю, нашим болельщикам форма понравилась. Я доволен", - сказал Шевченко на пресс-конференции после товарищеского матча с Кипром, который завершился разгромной победой "сине-желтых".

Накануне украинская сборная представила новую форму, где изображена карта страны, включая Крым, и надписи "Слава Украине" и "Героям слава". Она вызвала большой резонанс в Сети и возмущение у страны-агрессора.

В российской Госдуме требовали запретить новую экипировку сборной Украины, однако УЕФА заявил, что комплект выполнен по всем правилам, поэтому нет никаких оснований, чтобы помешать подопечным Шевченко сыграть в нем на Евро-2020.

Поддержали Украины и посольства США и Великобритании, написав в Twitter, что им нравится новая форма, а также добавив тег "Крым - это Украина".

Известный украинский тренер Мирон Маркевич посоветовал российским "экспертам" заняться допинговыми скандалами и назвал их требования наглыми.

В России же продолжает изрядно "бомбить" от нашей формы. Депутат Госдумы Дмитрий Свищев пригрозил Украине потерей Львова, а экс-футболист сборной России Игорь Колыванов и вовсе заявил, что "Вся Украина принадлежит России", поэтому команда Шевченко должна выступать под российским флагом.

Associated Press

Associated Press

Associated Press

facebook.com/andriy.pavelko

facebook.com/andriy.pavelko

Новости мира: русские устроили скандал вокруг новой формы украинских футболистов

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