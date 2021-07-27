"Вообще отказывалась от еды": призерка Токио-2020 Билодид сделала неожиданное признание

Титулованная спортсменка рассказала о невероятно тяжелом периоде перед Олимпиадой.

Бронзовая призерка Олимпийских игр-2020 в Токио дзюдоистка Дарья Билодид призналась, что последний год был для нее очень сложным из-за необходимости удерживать вес.

"Очень трудными для меня выдались, я думаю, года три. А последний год особенно, потому что Игры перенесли, и мне на год больше нужно было держать вес.

По диете - я могу сказать: это очень маленькие порции. И не только в еде, но и в воде. Потому что действительно я - высокая, худая, и держать такой вес возможно только с небольшими порциями пищи.

Иногда приходилось вообще отказываться от еды. Но это уже все позади", - сказала Дарья после возвращения из Японии.

Подтвердила слова дзюдоистки и ее бабушка Билодид Раиса Вячеславовна: "Как вам сказать - она все ела чуть-чуть. Допустим, я говорю: "Даша, ну выпей стакан воды, как без воды?" "Нельзя - только глоток. Нельзя. Потому что нужно вес держать".

А так - она ела, но только по чуть-чуть. Могла там любимые блинчики... Целый не съест - только половинку".

Олимпийские игры-2020 в Токио продлятся до 8 августа.

Честь Украины в Токио защищают 157 олимпийцев в 25 видах спорта (30 дисциплинах).

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