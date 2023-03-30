Вопреки рекомендациям МОК: спортсменов из России и Беларуси не допустят к Европейским играм-2023

Организаторы соревнований в Польше не разрешат выступить атлетам из стран-террористов.

Российские и белорусские спортсмены не смогут принять участие в Европейских играх-2023, которые состоятся в польском Кракове с 21 июня по 2 июля.

Об этом в эфире радиостанции RMF сообщил президент оргкомитета соревнований Марцин Новак.

По его словам, спортсменов из стран-агрессоров не будет на соревнованиях в Кракове "ни при каких обстоятельствах". Даже несмотря на то, что накануне МОК рекомендовал международным спортивным федерациям разрешить атлетам из России и Беларуси вернуться к соревнованиям.

"Представители России и Беларуси не будут присутствовать на Европейских играх ни при каких обстоятельствах, несмотря на все процедурные нормы", – заявил функционер.

Он также добавил, что если МОК решит лишить Европейские игры статуса отбора к Олимпиаде-2024, то организаторы соревнований в Кракове вообще откажутся от проведения турниров по этим дисциплинам.

Отметим, что сейчас частью квалификации на Олимпиаду в Париже являются турниры по 19 видам спорта, которые будут представлены на Европейских играх-2023.

28 марта МОК рекомендовал международным спортивным федерациям допустить атлетов из России и Беларуси к соревнованиям в нейтральном статусе с рядом ограничений. Россиянам и белорусам запрещено выступать в командных видах спорта, также они не должны поддерживать войну и иметь контракты с армиями государств-агрессоров.

Ранее сообщалось, что 35 стран договорились потребовать от МОК отстранения российских и белорусских спортсменов от Олимпийских игр-2024 в Париже.

Напомним, Украина может бойкотировать Олимпиаду-2024, если к соревнованиям допустят спортсменов из России и Беларуси. В свою очередь, звезды украинского спорта Ярослава Магучих, Олег Верняев и Михаил Романчук выступили против возможного бойкота нашей страной Игр в Париже.

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