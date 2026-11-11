Вопреки решению CAS: Канада не будет выдавать визы россиянам на молодежный чемпионат мира по хоккею

Флаг Канады на ледовой арене / © Associated Press

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Правительство Канады официально проинформировало Международную федерацию хоккея (IIHF) и собственную федерацию хоккея, что не будет выдавать визы российским хоккеистам на молодежный чемпионат мира (U-20).

Об этом со ссылкой на институцию сообщает TSN.

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В правительстве Канады объявили, что не будут выдавать визы россиянам для участия в молодежном чемпионате мира. Российские хоккеисты, уже имеющие канадские визы, также не смогут принять участие, даже под "нейтральным" флагом.

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Государственный секретарь Канады по делам спорта Адам ван Куверден уточнил, что статус "нейтрального спортсмена", который применялся к россиянам на других соревнованиях, касается только отдельных лиц, а не команд, поэтому команды России не получат визы.

Молодежный чемпионат мира по хоккею состоится в Канаде с 26 декабря по 5 января 2027 года.

Ранее премьер-министр Канады Марк Карни заявил, что его страна не пустит сборную России на молодежный чемпионат мира по хоккею, несмотря на скандальное решение Спортивного арбитражного суда (CAS) об отмене ее отстранения от международных турниров.

Швейцария и Швеция уже объявили, что отказываются играть с россиянами на молодежном чемпионате мира по хоккею.

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Напомним, 30 октября CAS удовлетворил апелляцию российской федерации хоккея и отменил отстранение российских команд от международных турниров, обязав IIHF разрешить сборным страны-оккупанта участвовать в мировых соревнованиях.

Таким образом, молодежные и взрослые сборные России получили право сыграть на будущих чемпионатах мира. Россияне уже официально заменили Норвегию в элите молодежного ЧМ, а теперь под угрозой находится также место Украины в элите взрослого ЧМ, куда наша команда вернулась впервые за 20 лет.

Сборная Украины по хоккею последней квалифицировалась на ЧМ-2027 в элите, заняв второе место на ЧМ-2026 в дивизионе ІА.

В то же время, CAS обязал IIHF вернуть российские команды к международным соревнованиям, в том числе и сборную России на чемпионат мира на том уровне, на котором ее отстранили в 2022 году. Поскольку мужская сборная РФ тогда выступала в элитном дивизионе, ее возвращение могло означать, что Украина потеряет свое место среди сильнейших команд мира.

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Однако бывший вице-президент Международной федерации хоккея (IIHF) Калерво Куммола заверил, что сборную Украины не исключат из элиты ЧМ-2027 по хоккею. В то же время вопрос возвращения России в международный хоккей остается в повестке дня.

Ряд европейских сборных, включая Финляндию, Норвегию, Данию, Латвию, Чехию, Швецию, Францию и Австрию уже заявили, что будут бойкотировать матчи с российской командой на мировом первенстве. Кроме того, из-за потенциального участия российской сборной будущий ЧМ-2027 по хоккею начал терять спонсоров.

ЧМ-2027 по хоккею в элитном дивизионе состоится с 14 по 30 мая 2027 года в Германии.

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