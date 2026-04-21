Вопреки решению федерации: Польша не допустит россиян и белорусов к Евро-2027 по прыжкам в воду

Российский прыгун в воду / © Associated Press

Польша не допустит российских и белорусских спортсменов к участию в чемпионате Европы 2027 года по прыжкам в воду.

Об этом сообщила Польская федерация плавания.

13 апреля Международная федерация водных видов спорта полностью сняла санкции с России и Беларуси, разрешив атлетам из стран-агрессоров участвовать в международных соревнованиях под национальными флагами.

Несмотря на это позорное решение, глава Польской федерации плавания Отилия Енджейчак объявила, что страна не допустит российских и белорусских прыгунов в воду к участию в Евро-2027.

"Что касается чемпионата Европы по прыжкам в воду, который должен пройти в Польше в 2027 году, я проинформировала руководство европейской федерации, что — если военная ситуация, конечно, не изменится — мы не допустим спортсменов из России и Беларуси к участию.

Мы считаем, что пока продолжается вооруженная агрессия России против Украины, как россияне, так и представители страны, которая поддерживает эту агрессию — Беларуси — не должны выступать на международных соревнованиях под флагами этих стран.

К сожалению, подавляющее большинство стран Европы, а тем более за пределами континента, не разделяет наше мнение по этому вопросу. Решение на форуме мирового плавания уже принято, и его не удастся изменить", — приводит заявление Енджейчак издание Polskie Radio 24.

Ранее Польша уже блокировала участие российских и белорусских спортсменов в международных стартах. В частности, поляки не пустили россиян на чемпионат Европы по плаванию на короткой воде в Люблине, который состоялся в конце 2025 года.

