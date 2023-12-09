Вопреки решению МОК: легкоатлетов из РФ и Беларуси не допустят к Олимпиаде-2024

Россияне и белорусы не смогут выступить в соревнованиях по легкой атлетике на Олимпийских играх 2024 года в Париже, несмотря на то, что Международный олимпийский комитет (МОК) допустил спортсменов государств-агрессоров в нейтральном статусе.

Об этом заявил президент World Athletics Себастьян Коу, сообщает Athletics Weekly.

По словам Коу, Всемирная легкоатлетическая ассоциация не намерена отменять "бан" для спортсменов из РФ и Беларуси, несмотря на недавнее решение МОК.

"Вы сможете увидеть нейтральных спортсменов из России и Беларуси в Париже – просто не в легкой атлетике. Я считаю, это правильно, что международные федерации должны принимать решения в интересах своего спорта, что мы и сделали. Наша позиция неизменна и четкая. Мы приняли решение, что там не будет даже нейтральных спортсменов", – сказал Коу.

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8 декабря МОК принял решение допустить россиян и белорусов к Олимпиаде-2024 в качестве "индивидуальных нейтральных атлетов". Они смогут выступить только в личных соревнованиях, в то время как команды стран-агрессоров допущены не будут. Также запрещена любая национальная символика РФ и Беларуси – гимны, флаги и т.д.

Кроме того, не будут допущены к ОИ-2024 российские и белорусские спортсмены, которые публично поддерживают войну или имеют контракты с армиями государств-агрессоров.

Летние Олимпийские игры в Париже состоятся с 26 июля по 11 августа 2024 года.

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