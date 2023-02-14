Вопреки запрету ФИФА: юношеская сборная России под национальным флагом сыграет на турнире в Азии

Женская сборная России по футболу (U-17) примет участие в международном турнире в Бангладеше, который состоится под эгидой Федерации футбола Южной Азии (SAFF).

Об этом сообщили организаторы соревнований на своей странице в Instagram.

"Мы рады сообщить, что Россия примет участие в женском юношеском чемпионате, который состоится в Дакке с 20-го по 28 марта. Вы готовы к этому?" – говорится в сообщении.

Отметим, что после начала полномасштабного российского вторжения в Украину УЕФА и ФИФА отстранили клубы и сборные РФ от участия в турнирах под своей эгидой В частности, российские клубы выгнали из еврокубков, а сборную РФ исключили из плей-офф отбора на Чемпионат мира-2022.

Позже "бан" был продлен, российским командам запретили участвовать в соревнованиях и в сезоне-2022/23.

Ранее сообщалось, что Россия собиралась выйти из УЕФА и перебраться в Азиатскую конфедерацию футбола, однако этот план страны-агрессора провалился.

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