Вопреки запрету ФИФА: юношеская сборная России под национальным флагом сыграет на турнире в Азии

Команда страны-агрессора выступит на соревнованиях среди сборных Южной Азии.
Женская сборная России по футболу (U-17) примет участие в международном турнире в Бангладеше, который состоится под эгидой Федерации футбола Южной Азии (SAFF).
Об этом сообщили организаторы соревнований на своей странице в Instagram.
"Мы рады сообщить, что Россия примет участие в женском юношеском чемпионате, который состоится в Дакке с 20-го по 28 марта. Вы готовы к этому?" – говорится в сообщении.
Отметим, что после начала полномасштабного российского вторжения в Украину УЕФА и ФИФА отстранили клубы и сборные РФ от участия в турнирах под своей эгидой В частности, российские клубы выгнали из еврокубков, а сборную РФ исключили из плей-офф отбора на Чемпионат мира-2022.
Позже "бан" был продлен, российским командам запретили участвовать в соревнованиях и в сезоне-2022/23.
Ранее сообщалось, что Россия собиралась выйти из УЕФА и перебраться в Азиатскую конфедерацию футбола, однако этот план страны-агрессора провалился.
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