Вопрос на миллион долларов: белорусский клуб обжаловал решение по делу экс-игрока сборной Украины

"Динамо-Брест" подало апелляцию в CAS по задолженности перед Евгением Хачериди.

Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне 8 февраля рассмотрит дело брестского "Динамо" против украинского футболиста Евгения Хачериди, который покинул белорусский клуб зимой 2021 года.

Соглашение Хачериди с "Динамо-Брест" было рассчитано до конца 2021 года, однако в зимнее межсезонье украинец в одностороннем порядке расторг контракт после того, как белорусский клуб объявил о смене руководства и сокращении бюджета.

Хачериди потребовал от бывшего клуба один миллион долларов за досрочное прекращение сотрудничества. ФИФА стала на сторону игрока и обязала белорусский клуб выплатить украинскому футболисту компенсацию. В ответ на это "Динамо-Брест" подало апелляцию в CAS.

Евгений выступал за "Динамо-Брест" в сезоне-2020. Он провел 21 матч за брестскую команду во всех турнирах, выиграл с клубом Суперкубок Белоруссии.

После ухода из белорусского клуба Хачериди остается без клуба. Летом защитник тренировался с черниговской "Десной", однако контракт стороны не подписали.

Ранее Хачериди выступал за киевское "Динамо" и греческий ПАОК. Также на его счету 51 поединок за сборную Украины, в которых он забил три мяча.

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