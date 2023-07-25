Ворскла – Дила: где смотреть и ставки букмекеров на матч квалификации Лиги конференций

Команда Виктора Скрипника начнет еврокубковый сезон против соперника из Грузии.

В четверг, 27 июля, полтавская "Ворскла" сыграет с грузинской "Дилой" в первом матче 2-го квалификационного раунда Лиги конференций сезона-2023/24.

Из-за полномасштабной войны, которую российские оккупанты при поддержке Беларуси продолжают вести против Украины, номинально домашняя для полтавчан игра состоится в польском городе Тыхы на одноименном стадионе. Стартовый свисток прозвучит в 20:30 по киевскому времени.

Главным арбитром встречи будет болгарский рефери Николай Попов. Помогать ему будут соотечественники – Георгий Тодоров и Мартин Венев.

В прошлом сезоне "Ворскла" заняла пятое место в УПЛ. Команда Виктора Скрипника в последнем туре завоевала путевку в еврокубки, в меньшинстве удержав победу над "Шахтером".

"Дила" стартовала Лиге конференций с первого раунда квалификации. Грузинский клуб прошел словацкий ДАК 1904. Первая игра завершилась победой словаков (2:1), но во втором поединке грузинская команда выиграла со счетом 2:0.

Где смотреть матч Ворскла – Дила

Информации, кто покажет поединок, пока нет. Ранее в полтавском клубе сообщали, что ведут переговоры о трансляции матча на одном из ресурсов.

Прогнозы букмекеров на матч Ворскла – Дила

Фаворитом предстоящего поединка букмекеры называют украинский клуб. На победу "Ворсклы" предлагают поставить с коэффициентом 1,88. Ничья – 3,80. Выигрыш грузинского коллектива – 4,80.

На проход полтавчан в следующий раунд квалификации Лиги конференций принимаются ставки с коэффициентом 1,56. Итоговый успех "Дилы" – 2,45.

Ответный поединок команды сыграют в четверг, 3 августа, в Грузии.

Тот, кто выиграет двухматчевое противостояние, в 3-м раунде квалификации Лиги конференций померяется силами с победителем пары. АПОЭЛ (Кипр) – "Войводина" (Сербия).

Ранее сообщалось, что киевское "Динамо" узнало соперника в 3-м раунде квалификации Лиги конференций

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