Ворскла – Дила: онлайн-видеотрансляция матча квалификации Лиги конференций

Смотрите в прямом эфире стартовый поединок полтавского клуба в новом евросезоне.

В четверг, 27 июля, полтавская "Ворскла" сыграет с грузинской "Дилой" в первом матче 2-го квалификационного раунда Лиги конференций сезона-2023/24.

Из-за полномасштабной войны, которую российские оккупанты продолжают вести против Украины, номинально домашняя для полтавчан игра состоится в польском городе Тыхы на одноименном стадионе. Стартовый свисток прозвучит в 20:30 по киевскому времени.

Ответный матч команды сыграют в четверг, 3 августа, в Грузии.

Тот, кто выиграет двухматчевое противостояние, в 3-м раунде квалификации Лиги конференций померяется силами с победителем пары. АПОЭЛ (Кипр) – "Войводина" (Сербия).

Вашему вниманию прямая видеотрансляция матча "Ворскла" – "Дила".

Напомним, в прошлом сезоне "Ворскла" заняла пятое место в УПЛ. Команда Виктора Скрипника в последнем туре завоевала путевку в еврокубки, в меньшинстве удержав победу над "Шахтером".

"Дила" стартовала Лиге конференций с первого раунда квалификации. Грузинский клуб прошел словацкий ДАК 1904. Первая игра завершилась победой словаков (2:1), но во втором поединке грузинская команда выиграла со счетом 2:0.

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