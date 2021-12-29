"Ворскла" досрочно расторгла контракт с форвардом, который сыграл за клуб всего 23 минуты

"Ворскла" досрочно расторгла контракт с форвардом, который сыграл за клуб всего 23 минуты

Полтавская команда прекратила сотрудничество с Адеринсолой Эсеолой.

Полтавская "Ворскла" простилась с нападающим Адеринсолой Эсеолой.

По итогам встречи между 30-летним футболистом и руководством "зелено-белых" было принято решение о досрочном прекращении сотрудничества между сторонами, сообщает официальный сайт клуба.

Контракт нападающего с полтавчанами был рассчитан до лета 2023 года, но у Эсеолы практически не было игровой практики. В текущем сезоне он сыграл за клуб всего в двух матчах, проведя суммарно 23 минуты на поле.

Долгое время Адеринсола находился в дубле - на футболиста не рассчитывал главный тренер первой команды Юрий Максимов.

Интересно, что Эсеола родился в Житомире. До "Ворсклы" он три года выступал в Казахстане за "Кайрат", за который провел 84 матча.

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