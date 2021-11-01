"Ворскла" и "Черноморец" не определили сильнейшего в заключительном матче тура в УПЛ

"Ворскла" и "Черноморец" не определили сильнейшего в заключительном матче тура в УПЛ

Команды не порадовали болельщиков забитыми голами.

Полтавская " Ворскла " в рамках 13-го тура украинской Премьер-лиги расписала дома безголевую ничью с одесским " Черноморцем " — 0:0 .

Отметим, что хозяева владели территориальной инициативой, но воплотить ее в забитые голы им так и не удалось. Что касается "моряков", то для них этот результат достаточно благоприятен, учитывая то, какое место занимает "Ворскла".

Интересно, что в этой встрече главный арбитр показал игрокам обоих коллективов сразу семь желтых карточек — три предупреждения получили футболисты "Ворсклы", четыре — игроки "Черноморца".

После этого результата команды добавили в свою копилку по одному набранному баллу. Несмотря на отсутствие победы, "Ворскла" сумела вернуть себе четвертое место в турнирной таблице, опередив "Днепр-1", который свой матч этого тура выиграл. Пока в активе полтавчан 25 очков. Столько же имеет и "Днепр-1", но "зелено-белые" опережают их по лучшей разнице забитых и пропущенных голов.

Что касается "Черноморца", то он набрал восемь пунктов и остался на предпоследней, 15-й, позиции.

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