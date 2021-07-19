"Ворскла" и "Колос" узнали возможных оппонентов в третьем раунде отбора Лиги конференций

"Ворскла" и "Колос" узнали возможных оппонентов в третьем раунде отбора Лиги конференций

Перед этим полтавчанам еще нужно обыграть финский КуПС.

В понедельник, 19 июля, в швейцарском Ньоне состоялась жеребьевка 3-го квалификационного раунда Лиги конференций-2021/22.

Украину на этой стадии турнира точно представит ковалевский "Колос". Также на этом этапе сыграет полтавская "Ворскла", если во втором квалификационном раунде одолеет бронзового призера чемпионата Финляндии КуПС.

Волею жребия в третьем квалифай-раунде Лиги конференций "Колос" получил в соперники победителя пары "Стяуа" (Румыния) - "Шахтер" Караганда (Казахстан).

А "Ворскла" встретится с победителем пары "Астана" (Казахстан) - "Арис" (Греция).

Поединки третьего раунда Лиги конференций будут сыграны 5-го и 12 августа.

Жеребьевка плей0офф запланирована на 2 августа, а поединки - 19 и 26 августа.

Как писал ТСН Проспорт, ранее "Шахтер" узнал соперника в третьем отборочном раунде Лиги чемпионов.

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