"Ворскла" и "Кривбасс" синхронно победили, закрутив интригу в борьбе за еврокубки (видео)

Обладатель путевки в Лигу конференций определится в последнем туре.

В матчах 29-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) "Ворскла" дома обыграла "Колос" ( 2:0 ), а "Кривбасс" одержал выездную победу над "Металлистом 1925" ( 0:2 ).

Полтавская команда вырвала победу в конце поединка. На 75-й минуте быструю контратаку "зелено-белых" ударом низом в дальний угол завершил Фелипе Родригес. Ассистировал ему Александр Скляр.

А на 87-й минуте Скляр и сам отличился голом после передачи Руслана Степанюка.

Обзор матча

В параллельном матче "Кривбасс" победил "Металлист 1925" благодаря двум голам, которые были забиты во второй половине встречи. На 46-й минуте счет в игре открыл Максим Задерака. А в компенсированное время преимущество команды Юрия Вернидуба закрепил Тимур Кораблин.

Обзор матча

Таким образом, перед заключительным туром "Ворскла" (42 очка) и "Кривбасс" (41 балл) сохраняют шансы пробиться на следующий сезон в еврокубки. Полтавцы и криворожцы занимают шестое и седьмое место соответственно, но могут сдвинуть "Александрию" (43 пункта) с пятой позиции, которая позволяет сыграть в квалификации Лиги конференций.

"Колос" (33 очка) занимает девятое место в турнирной таблице УПЛ. "Металлист 1925" (31 пункт) располагается на 11-й строчке.

В заключительном туре 4 июня "Ворскла" примет "Шахтер", "Кривбасс" встретится с "Днепром-1", "Колос" примет "Львов", а "Металлист 1925" сыграет против "Динамо".

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