"Ворскла" избежала поражения в поединке против "Вереса" – вратарь полтавчан отбил два пенальти подряд (видео)

"Верес" и "Ворскла" сыграли вничью в матче 17-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ). Поединок на стадионе "Авангард" в Ровно завершился со счетом 2:2 .

Подопечные Виктора Скрипника вышли вперед на 25-й минуте усилиями Тауланта Сефери, которому ассистировал Василий Кравец.

Сразу после перерыва хозяева сравняли счет – Кравец записал в свой пассив автогол.

А еще через двенадцать минут команда Юрия Вирта уже была впереди – отметился Николай Гайдучик.

"Ворскла" отыгралась за пять минут до конца основного времени – пенальти реализовал Сефери, оформив дубль.

В компенсированное время "Верес" имел возможность вырвать победу, но вратарь полтавчан Павел Исенко спас свою команду, дважды подряд отбив пенальти после ударов Дмитрия Клеца и Семена Вовченко.

Обзор матча

"Верес" (18 очков) прервал свою серию из пяти поражений подряд и поднялся на 11-е место в УПЛ. "Ворскла" (19 баллов) вышла на 9-ю позицию.

В следующем туре команда Вирта 18 марта примет "Днепр-1", а подопечные Скрипника в тот же день сыграют против "Металлиста 1925".

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