Ворскла - КуПС: где смотреть и ставки букмекеров на матч Лиги конференций

Ворскла - КуПС: где смотреть и ставки букмекеров на матч Лиги конференций

Полтавская команда сыграет ответный поединок второго отборочного раунда.

В четверг, 29 июля, полтавская "Ворскла" проведет ответный матч 2-го раунда квалификации Лиги конференций против финского клуба КуПС.

Команды встретятся в Полтаве. Старт поединка - в 19:00.

Первый матч в Финляндии завершился вничью 2:2. Подопечные Юрия Максимова упустили победу на последних секундах. Напомним, с этого сезона УЕФА отменил правило выездного гола в еврокубках.

Где смотреть матч Ворскла - КуПС

В прямом эфире поединок будет транслировать телеканал "Футбол 1". ТСН Проспорт проведет текстовую онлайн-трансляцию игры.

Прогнозы букмекеров на матч Ворскла - КуПС

Букмекеры считают "Ворсклу" фаворитом второго поединка. На победу команды Максимова можно поставить с коэффициентом 1.85. Ничья - 3.50. Выигрыш бронзового призера чемпионата Финляндии - 4.25.

Что касается шансов на проход в следующий квалификационный раунд, то специалисты тоже отдают предпочтение полтавскому клубу. Коэффициент на "Ворсклу" составляет 1.44, а на КуПС - 2.72.

В случае преодоления 2-го квалифай-раунда "Ворскла" встретится с победителем пары "Астана" (Казахстан) - "Арис" (Греция).

с победителем пары "Астана" (Казахстан) - "Арис" (Греция). Поединки третьего раунда Лиги конференций будут сыграны 5-го и 12 августа.

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