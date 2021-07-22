"Ворскла" на последних секундах упустила победу в дебютном матче Лиги конференций

"Ворскла" на последних секундах упустила победу в дебютном матче Лиги конференций

Полтавская команда не сумела обыграть финский КуПС в своем стартовом поединке в квалификации нового еврокубка.

Полтавская "Ворскла" сыграла вничью с финским КуПСом в первом матче 2-го раунда квалификации Лиги конференций.

Встреча на стадионе "Савон Саномат Арена" в финском городе Куопио завершилась со счетом 2:2.

Старт поединка остался за бронзовым призером чемпионата Финляндии. Анигбене Удо уже на 6-й минуте поразил ворота полтавчан ударом с дальней дистанции.

Ближе к экватору первого тайма укрвинський клуб выровнял ситуацию на поле и сравнял счет. На 29-й минуте Ибрагим Кане из-под двух защитников поразил сетку с острого угла.

На перерыв команды ушли при равенстве в счете. А во второй половине встречи полтавская команда сумела выйти вперед. На 54-й минуте игрок КуПСа Диогу Томас сыграл рукой в собственной штрафной - арбитр назначил пенальти, который уверенно реализовал Оливье Тилль.

Казалось, что это будет первая победа украинских клубов в еврокубковом сезоне-2021/22, однако в компенсированное время Томас затолкал мяч в ворота полтавчан и принес своей команде ничью. Арбитр позволил переиграть сразу две минуты после завершения компенсированного времени, лишив команду Максимова победы.

Ответный матч команды проведут 29 июля в Полтаве. Напомним, с этого сезона УЕФА отменил правило выездного гола.

В случае преодоления 2-го квалифай-раунда "Ворскла" встретится с победителем пары "Астана" (Казахстан) - "Арис" (Греция). Поединки третьего раунда Лиги конференций будут сыграны 5-го и 12 августа.

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