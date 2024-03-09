"Ворскла" на выезде выцарапала победу над "Черноморцем" в матче 20-го тура УПЛ (видео)

Единственный гол в ворота одесситов полтавчане забили в конце поединка.

"Ворскла" в гостях обыграла "Черноморец" в матче 20-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ). Поединок в Одессе завершился со счетом 0:1 .

За всю игру команды нанесли немало ударов – 13:15 в пользу полтавчан, однако в створ ворот попадали редко – 0:5 в пользу гостей.

Судьбу матча решил единственный забитый гол. За минуту до завершения основного времени поединка Андрей Бацула выполнил подачу с левого угла штрафной и мяч неожиданно залетел в дальний угол.

Обзор матча "Черноморец" – "Ворскла"

Будет добавлен в скором времени.

После этой победы "Ворскла" (29 очков) занимает седьмое место в УПЛ. "Черноморец" (23 балла) остался на десятой позиции.

В следующем туре чемпионата Украины подопечные Сергея Долганского 15 марта сыграют против "Александрии", а команда Романа Григорчука 17 марта встретится с "Вересом".

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