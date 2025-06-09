"Ворскла" объявила об уходе главного тренера после исторического вылета из УПЛ

Юрий Максимов / © ФК Ворскла

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"Ворскла" после вылета из украинской Премьер-лиги (УПЛ) объявила об уходе главного тренера команды Юрия Максимова.

Об этом полтавский клуб сообщил на своем официальном сайте, сославшись на слова Максимова в телефонном разговоре с журналистом Владиславом Власенко.

"Я точно не останусь. Я не выполнил свою задачу. Хотел бы извиниться перед болельщиками за то, что произошло. Мы вылетели очень досадно, и так не должно было быть...", – сказал Максимов.

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Сейчас агент 56-летнего украинского специалиста согласовывает детали финализации его контракта с "зелено-белыми".

"Ворскла" завершила сезон на 13-й позиции в УПЛ, после чего в двухматчевом противостоянии плей-офф за место в элите уступила в серии пенальти "Кудровке", которая финишировала на четвертой строчке Первой лиги.

"Ворскла" впервые в истории вылетела из УПЛ. Полтавчане дебютировали в элитном дивизионе чемпионата Украины по футболу в сезоне-1996/97 и с тех пор никогда его не покидали.

Добавим, что после завершения сезона-2024/25 в УПЛ произошел ряд тренерских изменений. Арда Туран заменил Марино Пушича в "Шахтере", Руслан Ротань ушел из "Александрии" и возглавил "Полесье", Виталий Пономарев покинул "Рух" и вместо Романа Григорчука возглавил ЛНЗ, а Патрик ван Леувен заменил Юрия Вернидуба у руля "Кривбасса".

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Старт нового сезона УПЛ запланирован на 2 августа 2025 года (базовая дата).