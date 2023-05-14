"Ворскла" обыграла худшую команду УПЛ и сохранила шансы побороться за еврокубки (видео)

Команда Виктора Скрипника прервала серию из трех матчей без побед.

"Ворскла" на выезде обыграла "Львов" в матче 26-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) – 0:2 .

Первый тайм прошел без голов. А вот во второй половине встречи полтавчане сумели дожать своего соперника. На 56-й минуте счет в игре открыл Таулант Сефери, реализовав пенальти.

А точку в матче на 90+1-й минуте поставил Александр Скляр.

Таким образом, полтавский клуб прервал свою безвыигрышную серию из трех поединков и сохранил шансы попасть в еврокубки на следующий сезон.

"Ворскла" (33 очка) поднялась на шестое место в УПЛ. "Львов" замыкает турнирную таблицу, имея всего 13 баллов.

В следующем туре подопечные Скрипника 19 мая примут "Кривбасс", а львовяне двумя днями позже сыграют в дерби с "Рухом".

Читайте также:

Шестая победа подряд: "Заря" за тайм разнесла аутсайдера УПЛ и поравнялась с "Днепром-1"

Удаление и автогол: "Шахтер" победил в 26-м туре УПЛ, укрепив лидерство в чемпионате (видео)

"Подарок" на день рождения: "Динамо" за 2 минуты совершило камбэк, но потерпело фиаско в УПЛ