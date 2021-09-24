"Ворскла" обыграла "Колос" и ворвалась в тройку лучших команд УПЛ

"Ворскла" обыграла "Колос" и ворвалась в тройку лучших команд УПЛ

В первом тайме ковалевская команда не реализовала пенальти.

"Ворскла" победила "Колос" в стартовом матче 9-го тура украинской Премьер-лиги. Встреча в Ковалевке закончилась со счетом 1:0 в пользу гостей.

Клуб из Ковалевки имел прекрасную возможность выйти вперед в первой половине поединка, однако на 29-й минуте Вячеслав Чурко не забил пенальти.

Через семь минут полтавчане наказали хозяев за это расточительство - люксембургский полузащитник Оливье Тиль отличился голом, который в итоге принес "Ворскле" минимальную победу.

Полтавчане (18 очков) поднялись с 5-го на 3-е место в турнирной таблице УПЛ. "Колос" (8 баллов) остался на 10-й строчке.

В 10-м туре УПЛ "Ворскла" 2 октября примет "Ингулец", а ковалевцы в тот же день дома сыграют с "Черноморцем".

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