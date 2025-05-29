"Ворскла" обыграла "Кудровку" в первом матче плей-офф за место в УПЛ (видео)

"Ворскла / © ФК "Ворскла"

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"Ворскла" обыграла "Кудровку" в первом матче плей-офф за право участия в украинской Премьер-лиге (УПЛ) в сезоне-2025/26. Поединок на "Оболонь Арене" в Киеве завершился со счетом 1:2 .

В первом тайме полтавчане дважды поразили ворота соперника. На 23-й минуте счет во встрече открыл Денис Ндукве, а на 39-й минуте Евгений Павлюк увеличил преимущество подопечных Юрия Максимова.

Во втором тайме "Кудровка" отквитала один мяч – на 83-й минуте точный удар нанес Александр Козак.

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Обзор матча "Кудровка" – "Ворскла"

Будет добавлен в скором времени.

Ответный поединок между командами состоится в воскресенье, 1 июня, в Полтаве.

Отметим, что в этом сезоне "Ворскла" заняла 13-е место в УПЛ, а "Кудровка" финишировала на четвертой строчке Первой лиги.

Другую путевку в элитный дивизион разыграют "Левый Берег" (14-я позиция в УПЛ) и "Металлист 1925" (3-е место в Первой лиге).

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Отметим, что по итогам сезона-2024/25 из УПЛ вылетели два худших клуба – "Черноморец" и "Ингулец". В элите их заменят "Эпицентр" и "Полтава", которые стали лучшими командами Первой лиги.

Все матчи плей-офф за право участия в УПЛ покажет в прямом эфире канал UPL.TV, который в том числе можно найти на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ. А по промокоду TSNUA получайте премиальный доступ к платформе кино и телевидения на 7 дней.

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