"Ворскла" осталась без главного тренера, который дважды подряд выводил команду в еврокубки

Полтавская "Ворскла" объявила, что не будет продлевать контракт с главным тренером Юрием Максимовым.

Соглашение "зелено-белых" с 53-летним украинским специалистом истекло 31 мая. Новый контракт стороны решили не подписывать. Таким образом, Максимов покидает полтавский клуб.

Об этом сообщил официальный сайт полтавчан.

В результате переговоров вице-президента клуба Олега Лысака с тренером, учитывая все объективные обстоятельства сегодняшнего дня, учитывая видение сторон дальнейшего развития клуба и команды, в частности, новый контракт не подписан", - говорится в заявлении клуба.

"Когда я принял команду, которая шла на последнем месте, то первое, что сказал, ниже нам падать некуда. Подняли ребят в психологическом плане, а дальше решили задачу-минимум. О наших дальнейших успехах в работе с командой вы все знаете. Были достижения., были просчеты - все как всегда в футболе.

В "Ворскле" созданы отличные условия для тренировки и развития. Хочу поблагодарить руководство клуба за соблюдение условий контракта. Футболистам - отдельное спасибо и низкий поклон. Безусловно, буду болеть за "Ворсклу" и дальше", - прокомментировал свой уход Максимов.

Максимов возглавлял "Ворсклу" с осени 2019 года. Под его руководством полтавчане дважды занимали пятое место в УПЛ и выходили в Лигу конференций, включая сезон-2021/22, который был завершен досрочно из-за полномасштабного вторжения России.

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