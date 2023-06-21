"Ворскла" получила первого соперника в квалификации Лиги конференций

В среду, 21 июня, состоялась жеребьевка 2-го квалификационного раунда Лиги конференций сезона-2023/24. Своего соперника на старте отбора третьего по престижности еврокубка узнала полтавская "Ворскла".

Свой путь в новом евросезоне команда Виктора Скрипника начнет матчами против победителя пары ДАК (Словакия) – "Дила" (Грузия).

Поединки второго квалификационного раунда Лиги конференций будут сыграны 27 июля и 3 августа.

Отметим, что на пути к групповому этапу Лиги конференций "зелено-белым" необходимо будет пройти троих оппонентов.

"Ворскла" в последнем туре УПЛ завоевала путевку в еврокубки, в меньшинстве удержав победу над "Шахтером". Благодаря этому подопечные Скрипника заняли пятое место в чемпионате Украины и пробились в квалификацию Лиги конференций.

Кроме полтавчан, в отборе Лиги конференций из украинских клубов также сыграет "Динамо". Киевляне, финишировавшие четвертыми в УПЛ, будут стартовать с 3-го квалификационного раунда. Жеребьевка этой стадии состоится 24 июля, а матчи – 10 и 17 августа.

Ранее сообщалось, что "Днепр-1" узнал соперника на старте квалификации Лиги чемпионов.

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