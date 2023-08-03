"Ворскла" потерпела поражение во втором матче отбора Лиги конференций и вылетела из еврокубков

Полтавская команда не справилась с грузинской "Дилой".

Полтавская "Ворскла" уступила грузинской "Диле" в ответном матче 2-го квалификационного раунда Лиги конференций. Поединок на стадионе имени Тенгиза Бурджанадзе в городе Гори (Грузия) завершился со счетом 3:1 .

Хозяева вышли вперед в конце первого тайма – голом отличился Отар Парулава.

Во втором тайме грузинский коллектив удвоил свое преимущество – ворота полтавчан, как и в первом матче, поразил украинский нападающий Николай Ковталюк.

Достаточно быстро "Ворскла" смогла отквитать один мяч – Руслан Степанюк поборолся за мяч, обошел голкипера соперника и пробил в пустые ворота.

Однако решающее слово в этом поединке было за "Дилой". На 86-й минуте путевку в следующую стадию Лиги конференций грузинскому клубу принес Тьерри Гейл.

В первом матче между командами "Ворскла" на последних секундах вырвала победу со счетом 2:1 .

Таким образом, по сумме двух поединков победу одержала "Дила" (4:3). Подопечные Виктора Скрипника простились с еврокубками.

В 3-м раунде квалификации Лиги конференций грузинская команда померяется силами с триумфатором пары АПОЭЛ (Кипр) – "Войводина" (Сербия).

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