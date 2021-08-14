"Ворскла" потеряла очки в матче с аутсайдером и не смогла стать лидером УПЛ

"Ворскла" потеряла очки в матче с аутсайдером и не смогла стать лидером УПЛ

Команда Юрия Максимова продолжает идти без поражений.

Полтавская "Ворскла" не смогла обыграть ровненский "Верес" в гостевом матче 4-го тура украинской Премьер-лиги. Встреча на стадионе "Авангард" в Луцке завершилась со счетом 1:1.

Первый тайм поединка завершился без забитых мячей, а вот в дебюте второй половины гости смогли выйти вперед. Оливье Тилль реализовал пенальти, который заработал Артем Челядин.

Но всего через пять минут хозяева отыгрались. После подачи с углового мяч в ворота полтавчан ударом головой отправил Игорь Солдат.

upl.ua

На 57-й минуте "Верес" и вовсе мог вырвать победу, однако Михаил Сергийчук не реализовал пенальти, который сам же и заработал. Форвард хозяев пробивал "паненкой", но попал в перекладину.

"Ворскла" набрала 8 очков и продолжает занимать 4-е место в турнирной таблице УПЛ. "Верес" с 2 баллами в активе поднялся на две позиции и теперь идет 12-м.

В сезоне-2021/22 УПЛ была расширена с 14 до 16 команд, которые будут играть в два круга. Новичками элитного дивизиона стали "Черноморец", "Верес" и "Металлист 1925".

В 5-м туре "Ворскла" 20 августа примет харьковский "Металлист 1925", а "Верес" днем позже также дома будет противостоять "Минаю".

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