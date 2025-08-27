ТСН в социальных сетях

"Ворскла" разгромной победой стартовала в квалификации женской Лиги чемпионов

Полтавская команда не оставила шансов сопернику из Грузии.

Женская команда "Ворсклы"

Женская команда "Ворсклы" / © ФК "Ворскла"

Полтавская "Ворскла" победила грузинский "Ланчхути" со счетом 5:0 в первом матче квалификации женской Лиги чемпионов сезона-2025/26.

Хет-трик в этом поединке оформила Яна Калинина, а еще по одному голу забили Виктория Радионова и Роксолана Кравчук.

В финальном матче второго раунда квалификации "Ворскла", которая является действующим чемпионом Украины, сразится с победителем пары "Гинтра" (Литва) – "Фарул" (Румыния). Матч состоится в субботу, 30 августа.

Отметим, что сегодня в отборе женской Лиги чемпионов также стартует харьковский "Металлист 1925" – вице-чемпион Украины встретится со шведским "Хаммарбю".

