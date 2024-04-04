"Ворскла" с отбитым пенальти одолела "Полесье" и вышла в финал Кубка Украины (видео)

"Ворскла" обыграла "Полесье" в матче 1/2 финала Кубка Украины сезона-2023/24. Поединок на стадионе "Центральный" в Житомире завершился со счетом 0:1 .

Единственный гол в этой встрече полтавская команда забила в конце первого тайма. На 45-й минуте Сергей Мякушко нанес точный удар слета после скидки грудью в центре штрафной от Руслана Степанюка.

Отметим, что на 80-й минуте поединок был приостановлен из-за воздушной тревоги по всей территории Украины. Она длилась около получаса.

Сразу после возвращения на поле житомирцы имели отличный шанс, чтобы забить. Даниил Хрипчук потянул за футболку Филиппа Будковского во время подачи со штрафного – арбитр назначил пенальти. Однако Будковский ударом с 11-метровой отметки не переиграл голкипера "зелено-белых" Павла Исенко.

После этого "Полесье" продолжило атаковать, но полтавчанам удалось удержать победный результат.

Обзор матча "Полесье" – "Ворскла"

Будет добавлен в скором времени.

Таким образом, "Ворскла" вышла в финал Кубка Украины, где сыграет с "Шахтером", который днем ранее разгромил "Черноморец" (4:1).

Финальный матч Кубка Украины состоится 15 мая на стадионе "Авангард" в Ровно.

Напомним, последним победителем Кубка Украины является киевское "Динамо", которое в финале сезона-2020/21 обыграло "Зарю" (1:0). В кампании-2021/22 турнир был завершен досрочно из-за полномасштабного военного вторжения России в Украину, а в прошлом сезоне розыгрыш национального кубка вообще не проводился.

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