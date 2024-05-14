Ворскла – Шахтер: где смотреть и ставки букмекеров на финал Кубка Украины

Поединок состоится 15 мая на стадионе "Авангард" в Ровно.

В среду, 15 мая, полтавская "Ворскла" и донецкий "Шахтер" сойдутся в финальном матче Кубка Украины по футболу сезона-2023/24.

Игра состоится на стадионе "Авангард" в Ровно. Стартовый свисток главного арбитра встречи Виталия Романова прозвучит в 19:00.

На пути к финалу "Ворскла" прошла "Металлист 1925" (3:0), "Оболонь" (3:0) и "Полесье" (1:0).

"Шахтер" добрался до решающего матча турнира благодаря победам над "Вересом" (3:0), "Викторией" (3:0) и "Черноморцем" (4:1).

"Ворскла" в третий раз в истории сыграет в финале Кубка Украины. Полтавчане завоевывали этот трофей лишь однажды – в сезоне-2008/09, одолев в финале "Шахтер" (1:0).

Для "Шахтера" это будет уже 20-й финал национального Кубка, из которых донецкий клуб выиграл 13. Последний раз "горняки" триумфовали в турнире в сезоне-2018/19, разбив в финальном поединке "Ингулец" (4:0).

Где смотреть матч Ворскла – Шахтер

Финальный матч Кубка Украины между "Ворсклой" и "Шахтером" в прямом эфире покажет телеканал ICTV2, который в том числе можно найти на платформе онлайн-телевидения Киевстар ТВ. А по промокоду TSNUA получайте премиальный доступ к платформе кино и телевидения на 7 дней.

На нашем сайте будет доступна текстовая онлайн-трансляция матча "Ворскла" – "Шахтер".

Прогнозы букмекеров на матч Ворскла – Шахтер

Абсолютным фаворитом поединка букмекеры считают "Шахтер". На победу подопечных Марино Пушича в основное время можно поставить с коэффициентом 1,31. Ничья – 6,10. Выигрыш полтавчан по итогам 90 минут матча – 13,00.

На триумф "горняков" с учетом возможных экстра-таймов и серии пенальти принимаются ставки с коэффициентом 1,13. Завоевание трофея "Ворсклой" – 6,60.

Последним победителем Кубка Украины является киевское "Динамо", которое в финале сезона-2020/21 обыграло "Зарю" (1:0). В кампании-2021/22 турнир был завершен досрочно из-за полномасштабного военного вторжения России в Украину, а в прошлом сезоне розыгрыш национального кубка вообще не проводился.

Напомним, 11 мая "Шахтер" победил "Динамо" (1:0) в Классическом и досрочно стал чемпионом УПЛ. Для дончан это 15-е чемпионство в клубной истории. Рекордсменом по этому показателю остается "Динамо", которое 16 раз выигрывало чемпионат Украины.

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