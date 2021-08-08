"Ворскла" уничтожила "Львов" и возглавила турнирную таблицу УПЛ

Команда Юрия Максимова демонстрирует неплохие результаты после вылета из еврокубков.

Полтавская "Ворскла" разгромила "Львов" в домашнем матче 3-го тура украинской Премьер-лиги. Встреча завершилась со счетом 4:1.

Хозяева шокировали гостей мощным стартом, который во многом и предопределил исход поединка. Так, Ибрахим Кане открыл счет уже на 2-й минуте. На 11-й минуте Оливье Тилль забил второй мяч в ворота "Львова".

upl.ua

Незадолго до перерыва Руслан Степанюк довел счет до разгромного. Он же на 69-й минуте оформил дубль с передачи Тилля.

Гости смогли ответить лишь голом престижа. На 86-й минуте его автором стал Алексей Довгий.

"Ворскла" набрала 7 очков и вышла в лидеры УПЛ. "Львов" идет 13-м с одним баллом в активе.

В сезоне-2021/22 УПЛ была расширена с 14 до 16 команд, которые будут играть в два круга. Новичками элитного дивизиона стали "Черноморец", "Верес" и "Металлист-1925".

В следующем туре "Ворскла" 14 августа сыграет в гостях с ровненским "Вересом", а "Львов" днем позже примет "Александрию".

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку