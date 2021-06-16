"Ворскла" узнала первого соперника в Лиге конференций-2021/22: результаты жеребьевки

Матчи состоятся 22-го и 29 июля
В среду, 16 июня, состоялась жеребьевка второго квалификационного раунда Лиги конференций-2021/22. На этой стадии турнира будут два пути: Путь чемпионов и Основной путь.
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Своего потенциального соперника узнала и полтавская "Ворскла", которая в новом сезоне первой среди украинских клубов начнет борьбу в еврокубках.
Во время жеребквання команда Юрия Максимова оказалась среди сеяных команд. Во 2-м квалификационном раунде полтавчане сыграют с победителем пары Ноа (Армения) - КуПС (Финляндия).
Матчи второго квалификационного раунда Лиги конференций состоятся 22-го и 29 июля.
Путь чемпионов
Основной путь
|ЛИГА КОНФЕРЕНЦИИ-2021/22 КЛЮЧЕВЫЕ ДАТЫ
Жеребьевка первого отборочного раунда: 15 июня 2021 года
Жеребьевка второго отборочного раунда: 16 июня 2021 года
Первый отборочный раунд: 8/15 июля 2021 года
Жеребьевка третьего отборочного раунда: 19 июля 2021 года
Второй отборочный раунд: 22/29 июля 2021 года
Жеребьевка плейоф: 2 августа 2021 года
Третий отборочный раунд: 5/12 августа 2021 года
Раунд плейоф: 19/26 августа 2021 года
Жеребьевка группового этапа: 27 августа 2021 года
Групповой этап: 16 и 30 сентября, 21 октября, 4 и 25 ноября, 9 декабря 2021 года
Жеребьевка стыковых матчей: 13 декабря 2021 года
Стыковые матчи: 17/24 февраля 2022 года
Жеребьевка 1/8 финала: 25 февраля 2022 года
1/8 финала: 10/17 марта 2022 года
Жеребьевка 1/4 и 1/2 финала: 18 марта 2022 года
1/4 финала: 7 и 14 апреля 2022 года
1/2 финала: 28 апреля и 5 мая 2022 года
Финал: 25 мая 2022 года (Тирана, Албания)