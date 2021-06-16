"Ворскла" узнала первого соперника в Лиге конференций-2021/22: результаты жеребьевки

Матчи состоятся 22-го и 29 июля

В среду, 16 июня, состоялась жеребьевка второго квалификационного раунда Лиги конференций-2021/22. На этой стадии турнира будут два пути: Путь чемпионов и Основной путь.

Читайте также: Украина в еврокубках-2021/22 : кто выступит в Лиге чемпионов, Лиге Европы и Лиге конференций

Своего потенциального соперника узнала и полтавская "Ворскла", которая в новом сезоне первой среди украинских клубов начнет борьбу в еврокубках.

Во время жеребквання команда Юрия Максимова оказалась среди сеяных команд. Во 2-м квалификационном раунде полтавчане сыграют с победителем пары Ноа (Армения) - КуПС (Финляндия).

Матчи второго квалификационного раунда Лиги конференций состоятся 22-го и 29 июля.

Путь чемпионов

Основной путь

ЛИГА КОНФЕРЕНЦИИ-2021/22 КЛЮЧЕВЫЕ ДАТЫ

Жеребьевка первого отборочного раунда: 15 июня 2021 года

Жеребьевка второго отборочного раунда: 16 июня 2021 года

Первый отборочный раунд: 8/15 июля 2021 года

Жеребьевка третьего отборочного раунда: 19 июля 2021 года

Второй отборочный раунд: 22/29 июля 2021 года

Жеребьевка плейоф: 2 августа 2021 года

Третий отборочный раунд: 5/12 августа 2021 года

Раунд плейоф: 19/26 августа 2021 года

Жеребьевка группового этапа: 27 августа 2021 года

Групповой этап: 16 и 30 сентября, 21 октября, 4 и 25 ноября, 9 декабря 2021 года

Жеребьевка стыковых матчей: 13 декабря 2021 года

Стыковые матчи: 17/24 февраля 2022 года

Жеребьевка 1/8 финала: 25 февраля 2022 года

1/8 финала: 10/17 марта 2022 года

Жеребьевка 1/4 и 1/2 финала: 18 марта 2022 года

1/4 финала: 7 и 14 апреля 2022 года

1/2 финала: 28 апреля и 5 мая 2022 года

Финал: 25 мая 2022 года (Тирана, Албания)

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку