"Ворскла" в концовке вырвала победу над одним из аутсайдеров УПЛ

Полтавская "Ворскла" обыграла одесский "Черноморец" в поединке 6-го тура украинской Премьер-лиги. Встреча на стадионе "Минай" в одноименном поселке завершилась со счетом 2:1 .

В первом тайме команды обошлись без голов. А сразу после перерыва Владимир Чеснаков вывел полтавчан вперед. "Моряки" быстро ответили голом Ивана Бобко.

Развязка в этом противостоянии наступила на 88-й минуте, когда нападающий "зелено-белых" Таулант Сефери забил победный мяч в ворота одесситов.

Завершал матч "Черноморец" в меньшинстве. В компенсированное время вторую желтую карточку получил Сергей Кравченко.

Одержав вторую победу подряд, "Ворскла" с 7 очками поднялась на девятое место в турнирной таблице УПЛ. "Черноморец" с 2 баллами занимает последнюю строчку.

В следующем туре полтавчане 15 октября сыграют с "Металлистом", а "моряки" днем ранее встретятся с "Кривбассом".

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