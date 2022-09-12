"Ворскла" в матче с отмененным голом соперника набрала первое очко в сезоне УПЛ

В понедельник, 12 сентября, в рамках 4-го тура украинской Премьер-лиги встречались полтавская "Ворскла" и "Александрия".

Поединок 4-го тура УПЛ на стадионе "Минай" в одноименном поселке завершился безголевой ничьей - 0:0 .

Команды не порадовали болельщиков большим количеством острых моментов. На 8-й минуте александрийцы таки отправили мяч в сетку ворот полтавского клуба, но после вмешательства VAR арбитр отменил мяч Валерия Бондаренко.

Таким образом, подопечные Виктора Скрипника прервали проигрышную серию, насчитывавшую три поединка, и заработали первое очко в нынешнем розыгрыше чемпионата. "Александрия" впервые в сезоне сыграла вничью, до этого имея две победы и поражение.

"Ворскла" с одним баллом осталась на дне турнирной таблицы УПЛ. Александрийцы с 7 пунктами идут на 7-м месте.

В пятом туре полтавчане сыграют с "Ингульцом", а "Александрия" встретится с "Черноморцем". Базовая дата матчей - 1 октября.

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