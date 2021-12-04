"Ворскла" в меньшинстве удержала ничью со львовским "Рухом"

"Ворскла" в меньшинстве удержала ничью со львовским "Рухом"

Полтавскому клубу удалось вырвать одно очко.

Львовский "Рух" принимал полтавскую "Ворсклу" в поединке 17-го тура украинской Премьер-лиги. Игра на "Арене Львов" завершилась безголевой ничьей – 0:0.

За 90 минут основного времени команды так и не смогли вскрыть оборону друг друга.

В середине первого тайма арбитр назначил пенальти в ворота полтавчан, но Юрий Климчук не сумел его реализовать. Вратарь отбил мяч перед собой.

Отметим, что гости доигрывали этот поединок в меньшинстве. Даниил Кравчук получил вторую желтую карточку за блокировку соперника, за что был удален.

После поединка "Ворскла" с 32 очками закрепилась на 5-й позиции турнирной таблицы. "Движение" с 17 очками осталось на 11 месте.

В следующем туре полтавская команда встретится со Львовом. Матч состоится в субботу, 11 декабря. В этот же день "Движение" отправится в гости в "Верес".

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