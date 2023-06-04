"Ворскла" в меньшинстве удержала победу над "Шахтером" и выборола еврокубковую путевку

"Ворскла " на своем стадионе обыграла "Шахтер" в поединке заключительного, 30-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) – 2:1 .

Полтавчане вышли вперед на 37-й минуте – пенальти реализовал Таулант Сефери. После перерыва хозяева удвоили свое преимущество усилиями Евгения Павлюка.

На 74-й минуте команда Виктора Скрипника осталась в меньшинстве – прямую красную карточку получил Игорь Пердута.

Донецкий клуб, еще по итогам прошедшего тура досрочно ставший чемпионом Украины по футболу, сократил отставание на 80-й минуте. Голом отличился Артем Бондаренко. Однако на большее "горняки" уже не сподобились.

Таким образом, "Ворскла" (45 очков) заняла пятое место в УПЛ, обойдя на финише сезона "Александрию", которая в последнем туре не сумела обыграть "Рух" (0:0). Полтавский клуб в следующем сезоне сыграет в квалификации Лиги конференций.

"Шахтер" как чемпион Украины гарантировал себе участие в групповом этапе следующего розыгрыша Лиги чемпионов.

"Александрия" (44 балла) финишировала шестой и осталась без еврокубков на следующий сезон. "Рух" (32 пункта) занял 11-е место и сохранил прописку в УПЛ.

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