"Ворскла" в меньшинстве удержала победу над "Шахтером" и выборола еврокубковую путевку

Команда Виктора Скрипника пробилась в квалификацию Лиги конференций.
"Ворскла " на своем стадионе обыграла "Шахтер" в поединке заключительного, 30-го тура украинской Премьер-лиги (УПЛ) – 2:1.
Полтавчане вышли вперед на 37-й минуте – пенальти реализовал Таулант Сефери. После перерыва хозяева удвоили свое преимущество усилиями Евгения Павлюка.
На 74-й минуте команда Виктора Скрипника осталась в меньшинстве – прямую красную карточку получил Игорь Пердута.
Донецкий клуб, еще по итогам прошедшего тура досрочно ставший чемпионом Украины по футболу, сократил отставание на 80-й минуте. Голом отличился Артем Бондаренко. Однако на большее "горняки" уже не сподобились.
Таким образом, "Ворскла" (45 очков) заняла пятое место в УПЛ, обойдя на финише сезона "Александрию", которая в последнем туре не сумела обыграть "Рух" (0:0). Полтавский клуб в следующем сезоне сыграет в квалификации Лиги конференций.
"Шахтер" как чемпион Украины гарантировал себе участие в групповом этапе следующего розыгрыша Лиги чемпионов.
"Александрия" (44 балла) финишировала шестой и осталась без еврокубков на следующий сезон. "Рух" (32 пункта) занял 11-е место и сохранил прописку в УПЛ.
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