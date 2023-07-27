"Ворскла" вырвала победу в первом матче отбора Лиги конференций – за соперника забил украинец

Полтавская команда совершила камбэк в игре с грузинской "Дилой".
Полтавская "Ворскла" одержала победу над грузинской "Дилой" в первом матче 2-го квалификационного раунда Лиги конференций – 2:1.
Из-за полномасштабной войны, которую российские оккупанты продолжают вести против Украины, номинально домашняя для полтавчан игра состоялась в польском городе Тыхы.
Первым в этой встрече забил грузинский коллектив. На 57-й минуте отличился украинский нападающий Николай Ковталюк.
Впрочем, подопечные Виктора Скрипника сумели отыграться. На 73-й минуте точный удар нанес бразильский полузащитник "зелено-белых" Фелипе Родригес.
На 93+3-й минуте полтавчане забили победный мяч. Его автором стал защитник Ибрагим Кане.
Ответный матч команды сыграют в четверг, 3 августа, в Грузии.
Тот, кто выиграет двухматчевое противостояние, в 3-м раунде квалификации Лиги конференций померяется силами с победителем пары АПОЭЛ (Кипр) – "Войводина" (Сербия).
Читайте также:
"Динамо" узнало первого соперника в квалификации Лиги конференций
"Днепр-1" уступил "Панатинаикосу" в историческом матче квалификации Лиги чемпионов (видео)
УПЛ: расписание и результаты матчей 1-го тура чемпионата Украины по футболу