"Ворскла" вырвала победу в первом матче отбора Лиги конференций – за соперника забил украинец

Полтавская команда совершила камбэк в игре с грузинской "Дилой".

Полтавская "Ворскла" одержала победу над грузинской "Дилой" в первом матче 2-го квалификационного раунда Лиги конференций – 2:1 .

Из-за полномасштабной войны, которую российские оккупанты продолжают вести против Украины, номинально домашняя для полтавчан игра состоялась в польском городе Тыхы.

Первым в этой встрече забил грузинский коллектив. На 57-й минуте отличился украинский нападающий Николай Ковталюк.

Впрочем, подопечные Виктора Скрипника сумели отыграться. На 73-й минуте точный удар нанес бразильский полузащитник "зелено-белых" Фелипе Родригес.

На 93+3-й минуте полтавчане забили победный мяч. Его автором стал защитник Ибрагим Кане.

Ответный матч команды сыграют в четверг, 3 августа, в Грузии.

Тот, кто выиграет двухматчевое противостояние, в 3-м раунде квалификации Лиги конференций померяется силами с победителем пары АПОЭЛ (Кипр) – "Войводина" (Сербия).

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