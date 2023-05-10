Воруют все, что могут: россияне украли эмблему знаменитого украинского футбольного клуба (фото)

Российский детско-юношеский футбольный клуб "Дачный" украл эмблему бывшего гранда футбола Украины – "Днепра".

Об этом на своей странице в Facebook сообщил участник фанатского движения "Днепра" Владислав Титарев.

Клуб из страны-агрессора решил долго не думать над своим лого, а просто сплагиатил эмблему легендарной украинской команды. Россияне скопировали абсолютно все, кроме названия клуба, заменив буквы.

Эмблемы ФК "Дачный" и ФК "Днепр"

Эмблемы ФК "Дачный" и ФК "Днепр" (коллаж)

Пока что пресс-служба российского клуба отреагировала на подлую кражу эмблемы "Днепра" лишь тем, что ограничила доступ к своей странице в социальных сетях.

Напомним, "Днепр" – бывший украинский футбольный клуб из города Днепра. Основан в 1918 году, однако из-за фининсовых проблем прекратил существование в 2019 году.

Во времена независимой Украины клуб дважды становился серебряным (1992/93, 2013/14) и семь раз бронзовым призером (1992, 1994/95, 1995/96, 2000/01, 2003/04, 2014/15, 2015/16) чемпионата Украины. Также "Днепр" трижды был финалистом Кубка Украины (1994/95, 1996/97, 2003/04).

На международной арене "Днепр" сумел дойти до финала Лиги Европы в сезоне 2014/15.

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