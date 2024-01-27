Восемь голов на двоих: "Барселона" в безумной "перестрелке" проиграла "Вильярреалу" в Ла Лиге (видео)

Команды выдали феерический поединок, из которого победителем вышла "Желтая субмарина".

"Барселона" на собственном поле уступила "Вильярреалу" в сверхрезультативном матче 22-го тура испанской Ла Лиги. Поединок на "Эстадио Олимпико" в Барселоне завершился со счетом 3:5 .

На 22-й минуте встречи гости могли выйти вперед, но после вмешательства VAR арбитр отменил гол Херарда Морено из-за нарушения правил. Однако еще до перерыва испанский форвард таки забил свой мяч – произошло это на 41-й минуте.

На старте второго тайма "Желтая субмарина" удвоила свое преимущество – на 54-й минуте точный удар нанес Ильяс Ахомаш.

Затем "Барселона" ответила своими тремя голами: на 60-й минуте Илкай Гюндоган сократил отставание каталонцев, на 68-й минуте Педри восстановил паритет в матче, а спустя еще три минуты автогол защитника гостей Эрика Байи позволил "сине-гранатовым" повести в счете.

Однако подопечные Марселино ответили ярким камбэком. На 84-й минуте Гонсалу Гуэдэш сделал счет в поединке снова равным.

А в компенсированное время "Вильярреал" вырвал победу – на 90+9-й минуте голом отличился Александер Серлот, а на 90+12-й минуте Хосе Луис Моралес установил окончательный счет этой увлекательной игры.

Обзор матча "Барселона" – "Вильярреал"

После этого поединка "Барселона" (44 очка) осталась на третьем месте в турнирной таблице Ла Лиги – команду Хави опережают "Жирона" (52) и мадридский "Реал" (54), который лидирует. "Вильярреал" (23 пункта) занимает 14-ю позицию.

В следующем туре "Барселона" 31 января примет "Осасуну", а "Вильярреал" 4 февраля дома встретится с "Кадисом".

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