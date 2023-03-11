Восемь голов на двоих: "Бавария" одержала зрелищную победу и стала единоличным лидером Бундеслиги

Мюнхенцы на три балла оторвались от дортмундской "Боруссии".

"Бавария" дома победила "Аугсбург" в матче 24-го тура немецкой Бундеслиги – 5:3 .

Уже на третьей минуте гостей неожиданно вывел вперед Мергим Бериша. Однако еще до перерыва мюнхенский клуб ответил 4 голами: отличились Жоау Канселу, Лерой Сане и Бенжамен Павар, который оформил дубль.

На 60-й минуте Бериша реализовал пенальти и сократил отставание своей команды. Но на 74-й минуте Альфонсо Дэвис вернул баварцам преимущество в три мяча. На 90+3-й минуте окончательный счет во встрече установил нападающий гостей Ирвин Кардона.

"Бавария" (52 очка) стала единоличным лидером Бундеслиги, оторвавшись от дортмундской "Боруссии" на расстояние трех баллов. "Аугсбург" (27 пунктов) идет 13-м.

В следующем туре команда Юлиана Нагельсмана 19 марта на выезде сыграет с "Байером". Днем ранее "Аугсбург" примет "Шальке".

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