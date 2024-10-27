Восемь голов на двоих: "Интер" и "Ювентус" не определили сильнейшего в безумном триллере Серии А (видео)

"Интер" на своем поле сыграл в сверхрезультативную ничью с "Ювентусом" в центральном матче 9-го тура итальянской Серии А сезона-2024/25. Поединок на стадионе "Джузеппе Меацца" в Милане завершился со счетом 4:4 .

На 15-й минуте хозяев вывел вперед Петр Зелинский, реализовав пенальти. Туринцы ответили голами Душана Влаховича и Тимоти Веа на 20-й и 27-й минутах соответственно.

Однако еще до перерыва "нерадзурри" не только отыгрались, но и снова повели в счете. На 35-й минуте забил Генрих Мхитарян, а две минуты спустя Зелинский во второй раз отличился с пенальти.

На старте второго тайма подопечные Симоне Индзаги увеличили свой гандикап – на 53-й минуте точный удар нанес Дензел Дюмфрис.

Однако "бьянконери" нашли силы избежать поражения. На 71-й минуте 19-летний Кенан Йылдыз сократил отставание "Старой синьоры" до минимума, а на 82-й минуте он же оформил дубль и принес "Ювентусу" ничью.

Обзор матча "Интер" – "Ювентус"

После этого поединка "Интер" (18 очков) занимает второе место в Серии А. "Ювентус" (17 баллов) находится на третьей строчке. Лидирует в чемпионате "Наполи" (22 пункта).

В следующем туре Серии А "Интер" 30 октября на выезде сыграет против "Эмполи", а "Ювентус" в тот же день примет "Парму".

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