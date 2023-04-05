Восемь матчей "бана": лидер клуба АПЛ получил строгое наказание за толчок арбитра (видео)

Александр Митрович дисквалифицирован за свои действия во время игры Кубка Англии.

Нападающий "Фулхэма" Александар Митрович получил 8-матчевую дисквалификацию за толчок главного арбитра в четвертьфинале Кубка Англии с "Манчестер Юнайтед".

Об этом информирует Sky Sports.

В этой встрече 28-летний серб получил прямую красную карточку. После того, как рефери поединка Крис Кавана назначил пенальти в ворота "дачников", Митрович вступил с ним в словесную перепалку и даже применил физическую силу.

Mitrovic gets eight-game ban for this incident on referee Chris Kavanagh.



A tad harsh maybe, но I also имеет очень маленькие симпатии для его.



Thoughts?

pic.twitter.com/jPizj7IrnO — Daniel Hussey (@DanielHussey2) Апр 4, 2023

По итогам рассмотрения инцидента Футбольная ассоциация Англии отстранила сербского форварда на 8 матчей.

Сам Митрович уже публично извинился за свое поведение.

"Я позволил своему разочарованию преодолеть меня. Моя реакция была неправильной. Я сожалею, что мои действия привели к удалению. Имел разговор с Крисом Каваной и извинился. Также я согласился на клубный штраф. Теперь я хочу сделать все должное, чтобы оставить этот инцидент в прошлом и помочь своим партнерам на поле как можно скорее", – сказал серб в комментарии официальному сайту "дачников".

В этом сезоне Митрович сыграл за лондонский клуб 25 матчей, забил 12 голов и отдал 4 результативных передачи.

"Манчестер Юнайтед" победил "Фулхэм" со счетом 3:1. В полуфиналах Кубка Англии сыграют "Манчестер Сити" – "Шеффилд Юнайтед" и "Брайтон" – "Манчестер Юнайтед".

Финал Кубка Англии состоится 3 июня на "Уэмбли".

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