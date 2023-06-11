Вошел в историю: Гвардиола установил уникальное достижение после победы в Лиге чемпионов

Главный тренер "Манчестер Сити" Хосеп Гвардиола стал автором исторического достижения после победы над "Интером" в финальном матче Лиги чемпионов.

В сезоне-2022/23 испанский специалист оформил со своей командой требл: "горожане" стали чемпионами АПЛ, завоевали Кубок Англии и триумфовали в Лиге чемпионов.

Таким образом, 52-летний Гвардиола стал первым в истории тренером, которому удалось выиграть требл с двумя разными клубами. Впервые Пеп сделал это в сезоне-2008/09, когда возглавлял "Барселону".

Следует отметить, что "Манчестер Сити" впервые в истории выиграл Лигу чемпионов. А вот Гвардиола сделал это уже в третий раз, ранее он дважды побеждал в этом турнире с "Барселоной" (2008/09, 2010/11).

"Манчестер Сити" стал лишь вторым английским клубом, которому удалось оформить требл. Ранее национальный чемпионат, Кубок и Лигу чемпионов за одну кампанию выигрывал только "Манчестер Юнайтед" под руководством Алекса Фергюсона в сезоне-1998/99.

"Манчестер Сити" стал восьмым клубом в истории европейского футбола, оформившим требл. В целом это десятый такой случай, дважды удавалось выиграть все три основных турнира за один сезон только двум клубам – "Барселоне" и "Баварии".

Все европейские клубы, которые выигрывали требл:

1966/67: "Селтик" (Шотландия)

1971/72: "Аякс" (Нидерланды)

1987/88: ПСВ (Нидерланды)

1998/99: "Манчестер Юнайтед" (Англия)

2008/09: "Барселона" (Испания)

2009/10: "Интер (Италия)

2012/13: "Бавария" (Германия)

2014/15: "Барселона" (Испания)

2019/20: "Бавария" (Германия)

2022/23: "Манчестер Сити" (Англия)

Выиграв в третий раз Лигу чемпионов, Гвардиола догнал Зинедина Зидана по победам в главном еврокубке – француз трижды поднимал "ушастого" с мадридским "Реалом" (2015/16, 2016/17, 2017/18).

Больше триумфов в Лиге чемпионов только у Карло Анчелотти (4). Итальянский тренер по два раза брал трофей с "Миланом" (2002/03, 2006/07) и с "Реалом" (2013/14, 2021/22).

Ранее сообщалось, что Гвардиола прокомментировал победу в Лиге чемпионов.

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