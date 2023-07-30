Вошел в историю: Кроуфорд зрелищно нокаутировал Спенса и стал абсолютным чемпионом мира (видео)

По ходу боя Теренс трижды отправлял соперника в нокдаун.

Американский боксерТеренс Кроуфорд техническим нокаутом победил своего соотечественника Эррола Спенса в поединке за звание абсолютного чемпиона в полусреднем весе.

Этот бой был главным событием вечера бокса, который состоялся в ночь на 30 июля на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе (США).

Как Кроуфорд, так и Спенс, подошли к очному поединку непобедимыми на профессиональном ринге. Теренс владел титулом WBO, а его оппоненту принадлежали пояса WBA Super, WBC и IBF.

С самого начала боя Кроуфорд захватил инициативу и уже в конце второго раунда отправил Спенса в нокдаун.

DRAMA EARLY.



Spence hits the canvas after a sharp jab from Crawford. #SpenceCrawford : https://t.co/lcYztq47iF pic.twitter.com/WHIg2GyXqO — SHOWTIME Boxing (@ShowtimeBoxing) Июль 30, 2023

Эррол сумел подняться с канваса и продолжить противостояние, однако в каждом из следующих раундов Кроуфорд полностью доминировал над своим соперником.

В седьмом раунде Спенс еще дважды оказывался в нокдауне. Ему снова удалось встать на ноги и с окровавленным лицом продолжить бой. Однако всю дистанцию Эрролу терпеть не пришлось – в девятом раунде после мощных атак Кроуфорда рефери остановил поединок, зафиксировав победу Теренса техническим нокаутом.

The moment @terencecrawford became UNDISPUTED CHAMPION OF THE WORLD



Реферат звонку в бой в 9-м, как Теренс Кровфорд страдает с эрролом Spence Jr. #SpenceCrawford pic.twitter.com/b2yIkj8QAr — SHOWTIME Boxing (@ShowtimeBoxing) Июль 30, 2023

Обзор боя Кроуфорд – Спенс

Следовательно, Кроуфорд установил уникальное достижение. Он стал первым в истории боксером, который завоевал звание абсолютного чемпиона в двух разных весовых категориях в эпоху четырех поясов. Ранее Теренс был абсолютным чемпионом мира в первом полусреднем весе.

Для 35-летнего Кроуфорда победа над Спенсом стала 40-й в карьере (31 – нокаутом). В своем предыдущем бою он нокаутировал россиянина Давида Аванесяна.

33-летний Спенс потерпел первое поражение на профиринге. Также на его счету 28 побед (22 – нокаутом).

Напомним, весной прошлого года Кроуфорд записал видео в поддержку украинцев в войне против российских оккупантов.

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