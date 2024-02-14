Вошел в историю: Лунин повторил вратарский рекорд "Реала" в Лиге чемпионов

Андрей Лунин совершил 9 сейвов и ни разу не пропустил в игре с "РБ Лейпцигом".

Украинский голкипер мадридского "Реала" Андрей Лунин повторил клубный рекорд "сливочных" в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов против "РБ Лейпцига".

На протяжении поединка 25-летний украинец совершил 9 сейвов и сохранил ворота "сухими", чем помог своей команде на выезде одержать победу над немецким клубом со счетом 0:1.

Лунин стал лишь вторым голкипером мадридского клуба по крайней мере с сезона 2003/04 (когда началась вестись такая статистика), которому удалось совершить 9+ сейвов в одном матче Лиги чемпионов и не пропустить ни одного гола.

Ранее это достижение покорилось Тибо Куртуа, когда бельгиец в финале ЛЧ-2021/22 против "Ливерпуля" также совершил 9 сейвов, что позволило "Королевскому клубу" победить (1:0) и завоевать трофей.

9 — Андрий Лунин является вторым @realmadriden игроком для получения 9+ ссылки в одной версии Champions League без скончавшегося since на 2003/04, по thibaut courtois в конце против Liverpool в 2022 (also 9). Titan pic.twitter.com/JLjOinVOs8 — OptaJose (@OptaJose) February 13, 2024

Поединок с "РБ Лейпцигом" стал для Лунина 17-м за "сливочных" во всех турнирах в этом сезоне. Суммарно украинец пропустил 13 голов и восемь матчей отыграл "на ноль".

Отметим, что Куртуа, который является основным вратарем "Реала", продолжает восстанавливаться после тяжелой травмы. Ожидается, что бельгиец вернется на поле к концу сезона.

Ответный матч между "Реалом" и "РБ Лейпцигом" состоится 6 марта на стадионе "Сантьяго Бернабеу" в Мадриде.

Напомним, жеребьевка 1/4 и 1/2 финала Лиги чемпионов запланирована на 15 марта.

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