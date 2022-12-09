"Восхищаюсь им и люблю": президент ПСЖ высказался о возможности подписания Роналду

Насер Аль-Хелаифи не видит для португальца места в своей команде.

Президент ПСЖ Насер Аль-Хелаифи оценил возможность перехода португальского форварда Криштиану Роналду во французский клуб.

Босс парижан отдал должное пятикратному обладателю "Золотого мяча", но отметил, что в составе его команды пока нет для него свободного места.

Оно и неудивительно, ведь за ПСЖ выступают такие суперзвезды, как Лионель Месси, Неймар и Килиан Мбаппе. Поэтому наставнику парижан Кристофу Гальтье будет очень сложно найти достаточно игрового времени для каждого из них.

"Роналду – звезда, настоящая легенда. Я восхищаюсь им и люблю как игрока и профессионала. Криштиану – фантастический. Ему 37 лет, но он все еще отлично работает.

Каждый клуб тоже хочет подписать его. Проблема для ПСЖ сегодня состоит в том, что у нас его позиция укомплектована. Что-то изменить очень сложно. Поэтому, честно говоря, приход Роналду в ПСЖ невозможен", – сказал президент парижского клуба в комментарии Sky Sports.

Ранее СМИ сообщали, что Роналду договорился о переходе в "Аль-Наср" из чемпионата Саудовской Аравии.

Сейчас португалец находится без клуба, ведь 22 ноября "Манчестер Юнайтед" объявил о расторжении контракта с нападающим после его резонансного интервью, в котором он "разнес" клуб и главного тренера "манкунианцев" Эрика тен Хага.

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